10 самых опасных аэропортов мира

По статистике около 75 % авикатастроф происходят в момент совершения взлета и посадки. И даже если самолет полностью исправен, а погодные условия близки к идеальным, опасность может представлять сам аэропорт.
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