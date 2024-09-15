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Петербургский дневник

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Петербургская программа форума объединенных культур: креатив, борьба с гаджетоманией и экономика эмоций

Петербургская программа форума объединенных культур: креатив, борьба с гаджетоманией и экономика эмоций

Ноу-хау X Международного форума объединенных культур стала региональная деловая программа правительства Санкт-Петербурга, которая привлекла внимание как профессионалов нашей страны, так и гостей из-за рубежа Какие вопросы обсуждались, и какой опыт взяли на вооружение, узнал «Петербургский дневник».

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