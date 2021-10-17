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В правительстве РФ предложили ограничить скорость междугородних автобусов

В правительстве РФ предложили ограничить скорость междугородних автобусов

Ограничение скорости движения до 70 км в час за пределами населенных пунктов для автобусов, не оснащенных ремнями безопасности, предложили в новом проекте правительства России.

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