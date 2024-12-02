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Смешные и точные мемасики для тех, кто устал от людей

Смешные и точные мемасики для тех, кто устал от людей

У интровертов полно времени, чтобы прокачать чувство иронии и сарказма. Многомиллиардное население Земли давит на психику какой-то части населения, которая мечтает запереться дома с котами и спрятаться под подушкой.

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