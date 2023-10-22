CAJ: на картине XV века нашли самое раннее изображение инструмента из палеолита

Группа исследователей из Дартмутского и Кембриджского университетов (США) обнаружила самое раннее изображение ашельского ручного каменного топора на картине "Меленский диптих", созданной около 1455 года Жаном Фуке.
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