Вода поднялась до уровня 7 метров на реке Тобол в Кургане

Уровень воды в реке Тобол в Кургане за сутки превысил 7 метров. Как сообщило правительство Курганской области в соцсети, за два часа вода поднялась на 10 сантиметров (по данным на 20:00 местного времени или 18:00 мск).
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