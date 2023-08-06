В Донецкой области поймали подростков, которые плевали на фотографию Путина и хвастались оружием

Нервное настроение. По просторам ЖеЖешекПодписатьсяВ Донецкой области поймали подростков, которые плевали на фотографию Путина и хвастались оружиемВсе это они выкладывали в свой тг-канал, чтобы впечатлить подписчиков. Подростки заявляли, что ничего не боятся.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСерж ЮжанинКакая может быть с этими уродами "работа" правоохранителей?! Пи#дить уродов до потери пульса и икоты! Это для начала! И наказать прилюдно, чтобы не размножались!Ответить6 час.Татьяна АтанасоваУтилизировать этих уродов!Ответить4 час.Людмила Абрамоварасстрелять!!!Ответить2 час.
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