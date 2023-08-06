Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Людмила Абрамова
    расстрелять!!!В Донецкой област...
  • Татьяна Атанасова
    Утилизировать этих уродов!В Донецкой област...
  • Серж Южанин
    Какая может быть с этими уродами "работа" правоохранителей?! Пи#дить уродов до потери пульса и икоты! Это для начала!...В Донецкой област...

В Донецкой области поймали подростков, которые плевали на фотографию Путина и хвастались оружием

В Донецкой области поймали подростков, которые плевали на фотографию Путина и хвастались оружием

Все это они выкладывали в свой тг-канал, чтобы впечатлить подписчиков. Подростки заявляли, что ничего не боятся.

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Комментарии
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Серж Южанин
Какая может быть с этими уродами &quot;работа&quot; правоохранителей?! Пи#дить уродов до потери пульса и икоты! Это для начала! И наказать прилюдно, чтобы не размножались!
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6 час.
Татьяна Атанасова
Утилизировать этих уродов!
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4 час.
Людмила Абрамова
расстрелять!!!
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2 час.

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