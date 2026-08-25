Гинеколог Илюхина раскрыл четыре секрета замедления старения

Гинеколог Татьяна Илюхина в своем Telegram-канале дала советы женщинам по замедлению старения. Акцентируя внимание на физической активности и сбалансированном питании, она также рекомендовала избегать лишних медикаментов и развивать когнитивные функции.
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