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Царьград

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Гинеколог Илюхина раскрыл четыре секрета замедления старения

Гинеколог Илюхина раскрыл четыре секрета замедления старения

Гинеколог Татьяна Илюхина в своем Telegram-канале дала советы женщинам по замедлению старения. Акцентируя внимание на физической активности и сбалансированном питании, она также рекомендовала избегать лишних медикаментов и развивать когнитивные функции.

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