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Почти миллиард рублей за два вечера в «Лужниках»: как Сергей Жуков стал самым востребованным артистом страны

Почти миллиард рублей за два вечера в «Лужниках»: как Сергей Жуков стал самым востребованным артистом страны

В российском шоу-бизнесе меняются правила игры: эпоха, когда основные доходы артистов формировались на закрытых вечеринках и корпоративах, уступает место масштабным стадионным турам.

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