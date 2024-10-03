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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Новый трейлер раскрыл дату выхода в раннем доступе Steam молниеносного роглай...

Новый трейлер раскрыл дату выхода в раннем доступе Steam молниеносного роглай...

Новый трейлер раскрыл дату выхода в раннем доступе Steam молниеносного роглайт-экшена Windblown от авторов Dead CellsРазработчики из французской студии Motion Twin, наиболее известной по Dead Cells, объявили точную дату выхода в раннем доступе своего стремительного кооперативного роглайт-экшена Windblown.

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