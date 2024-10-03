Новый трейлер раскрыл дату выхода в раннем доступе Steam молниеносного роглай...

Новый трейлер раскрыл дату выхода в раннем доступе Steam молниеносного роглайт-экшена Windblown от авторов Dead CellsРазработчики из французской студии Motion Twin, наиболее известной по Dead Cells, объявили точную дату выхода в раннем доступе своего стремительного кооперативного роглайт-экшена Windblown.