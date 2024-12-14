Сийярто назвал мир в Европе главной целью Венгрии

Приоритетом для Венгрии во внешней политике является мир в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью Болгарскому национальному телевидению в субботу, 14 декабря.
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