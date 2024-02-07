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Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

В порядок приведут 19 общественных пространств Мэр Москвы Сергей Собянин в официальном Telegram-канале сообщил о том, что в этом году в столице благоустроят еще 19 общественных пространств, а также проложат две новых трамвайных линии.

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