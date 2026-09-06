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Курские новости

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В Курскую область доставили 70 тонн гуманитарного груза

В Курскую область доставили 70 тонн гуманитарного груза

В регион уже направлено 525 колонн, доставлено более 13 тысяч тонн грузов и 115 единиц техники. Пунктом выдачи «Национальный Центр помощи» выдано свыше 361 тысячи наборов.

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