В Курскую область доставили 70 тонн гуманитарного груза

В регион уже направлено 525 колонн, доставлено более 13 тысяч тонн грузов и 115 единиц техники. Пунктом выдачи «Национальный Центр помощи» выдано свыше 361 тысячи наборов.
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