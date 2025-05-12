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Орбан рассказал о крахе западной стратегии по разрушению России

Орбан рассказал о крахе западной стратегии по разрушению России

Западная стратегия, направленная на разрушение России, потерпела крах. Запад проиграл, хотя не осмеливается это признать, рассказал венгерский премьер-министр Виктор Орбан, говорится на его странице в соцсети X.

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