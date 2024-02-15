Националисты 12 раз за сутки атаковали территорию ДНР

За минувшие сутки украинские националисты 12 раз атаковали территорию Донецкой республики. Как сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины) в Telegram-канале, по пять обстрелов произошли на Донецком и Горловском направлениях.