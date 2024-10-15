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Мальва

Мальва

﻿﻿Мальва мускусная или мускатная альба, мальва белая Málva móschata alba из семейства Мальвовые. Родом из Европы и Юго-Западной Азии.

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