Мальва мускусная или мускатная альба, мальва белая Málva móschata alba из семейства Мальвовые. Родом из Европы и Юго-Западной Азии.
Мальва
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Мальва мускусная или мускатная альба, мальва белая Málva móschata alba из семейства Мальвовые. Родом из Европы и Юго-Западной Азии.
Свежие комментарии