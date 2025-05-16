Дебют Александра Никишина в НХЛ: мнение тренера "Каролина Харрикейнз"

Александр Никишин, ранее выступавший за СКА и "Спартак", дебютировал в НХЛ с "Каролина Харрикейнз". Главный тренер Род Бриндамор отметил потенциал российского защитника и его блестящее будущее, несмотря на языковой барьер.
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