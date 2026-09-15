Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Воздушный бой «самолет против вертолёта»: кто победит

Вопрос «кто сильнее — самолёт или вертолёт» звучит почти как детская загадка. Но в боевой обстановке он вовсе не абстрактен: в локальных конфликтах второй половины XX и начала XXI века такие встречи случались, и исход их был далеко не всегда предсказуем.

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