Рынок РФ растет на открытии, покупают "АЛРОСА"

Российский рынок открыл торги в четверг, 16 мая, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,42% до 3485,6 пункта, индекс РТС вырос на 0,41% до 1205,2 пункта.