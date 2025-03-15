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Русский автопром укрепляет свои позиции на рынке Африки

Русский автопром укрепляет свои позиции на рынке Африки

Автопром России расширяет своё присутствие на рынке Африки.Горьковский автозавод расширяет дилерскую сеть в Марокко: в настоящее время в стране уже работают 34 торговые площадки ГАЗа.

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