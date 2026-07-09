Минздрав Белгородской области опроверг слухи об интимной съемке в больнице

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях, о якобы проводившихся съемках интимного содержания в Волоконовской центральной районной больнице и принуждении медработников к участию в них.
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