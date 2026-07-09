Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 425 подписчиков

Минздрав Белгородской области опроверг слухи об интимной съемке в больнице

Минздрав Белгородской области опроверг слухи об интимной съемке в больнице

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников опроверг информацию, распространяемую в социальных сетях, о якобы проводившихся съемках интимного содержания в Волоконовской центральной районной больнице и принуждении медработников к участию в них.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии