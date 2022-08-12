Про женщин и еду.

Вчера был удивительно подарочный день. Я уже много раз в любви взрослым женщинам признавалась. Когда время уже стёрло с их лиц суету и желание понравиться всем подряд, и на их место пришли характер, воля и принятие жизни такой, какая она есть.
Вчера был удивительно подарочный день. Я уже много раз в любви взрослым женщинам признавалась. Когда время уже стёрло с их лиц суету и желание понравиться всем подряд, и на их место пришли характер, воля и принятие жизни такой, какая она есть.
Свежие комментарии