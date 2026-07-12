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Найден метод синтеза ДНК без химических реагентов

Найден метод синтеза ДНК без химических реагентов

Молекула ДНК состоит из четырех типов нуклеотидов — аденина, тимина, гуанина и цитозина. Чтобы собрать цепочку в нужном порядке, традиционный метод требовал на каждом шаге добавлять химический реагент, который присоединял одно звено, затем удалять его избыток, повторяя так десятки и сотни раз.

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