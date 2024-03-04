Вознаграждения брокеров по организации IPO составляют до 6% от объема размещения

Вознаграждения брокеров по организации первичного размещения акций (IPO) в России в среднем составляет 1–6% от объема размещения, то есть в целом до 2,37 млрд рублей, исходя из объема сделок 2023 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои расчеты и данные ивесткомпаний.
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