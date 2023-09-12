В «Роснано» образовалась большая финансовая дыра, бывший председатель правления корпорации Анатолий Чубайс удрал.
Путин: в «Роснано» большая финансовая дыра, Чубайс удрал
Комментарии
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Андрей
Как говорится - нет тела - нет дела (тело где-то в Гейропах)
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2 час.
Геннадий Бережнов
В «Роснано» образовалась большая финансовая дыра, однако никто и не догадывался. А новогодний вечер, где он пьяный говорил, что вы не представляете сколько у нас денег, уже забыли. Всё это результат либеральной власти России, выборы 2024 года ничего не изменят. Нет на горизонте такого кандидата, да и кто его пропустит.
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2 час.
ВМ
Вениамин Мельников
"чубайс удрал"а ,а Путин как бы и не знал
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2 час.
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