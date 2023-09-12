Путин: в «Роснано» большая финансовая дыра, Чубайс удрал

Геннадий Бережнов

В «Роснано» образовалась большая финансовая дыра, однако никто и не догадывался. А новогодний вечер, где он пьяный говорил, что вы не представляете сколько у нас денег, уже забыли. Всё это результат либеральной власти России, выборы 2024 года ничего не изменят. Нет на горизонте такого кандидата, да и кто его пропустит.