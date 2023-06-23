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Скандалом с заражением вензаболеванием в детском саду Челябинска заинтересовался Александр Бастрыкин

Скандалом с заражением вензаболеванием в детском саду Челябинска заинтересовался Александр Бастрыкин

Ситуацию изучает Следственный комитет.Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Челябинской области представить доклад о ситуации с возможным заражением малышей в детсаду Челябинска кожно-венерическим заболеванием.

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