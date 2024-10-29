Как решиться кардинально поменять профессию: советы эксперта

МОСКВА, 29 октября, ФедералПресс. Если вас не устраивает ваш карьерный путь и вы не видите своей реализации в выбранной области, чаще ловите выгорание, чем удовольствие от работы, то, конечно, лучше обдумать смену профессии.
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