Bild: в Европе выросли цены на газ, так как Россия прекратила снабжение

Сергей Ипатов

Он правда это сказал? И стоило так утруждаться? Пукнул бы просто погромче на этом собрании - эффект был бы такой же - ручками помахали, поморщились, да похихикали в кулачки. Впрочем, эти могут и трубку ему в задницу засунуть, чтобы газ зазря не уходил, если все действительно так плохо как Шольц говорит). На самом деле врет, вражина, как дышит! У него хранилища переполнены российским газом. Мне кажется эти люди (европейские, да и американские тоже, с позволения сказать, политики) в принципе не умеют говорить правду, че ни скажут - все вранье, причём шитое белыми нитками. И что касается высоких цен. Насколько я помню, Норвегия, у которой тоже Европа закупается газом, попросту решила подзаработать на своих "братьях" по союзу и взвинтила цены, воспользовавшись ситуацией, которую создали политики, включая самого Шольца, отказавшись от нормальных торговых отношений с Россией