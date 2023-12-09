Канцлер ФРГ Олаф Шольц обвинил Россию в резком росте цен на энергоносители, в том числе на газ. Об этом сообщает немецкая газета Bild.
Bild: в Европе выросли цены на газ, так как Россия прекратила снабжение
Комментарии
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Сергей Ипатов
Он правда это сказал? И стоило так утруждаться? Пукнул бы просто погромче на этом собрании - эффект был бы такой же - ручками помахали, поморщились, да похихикали в кулачки. Впрочем, эти могут и трубку ему в задницу засунуть, чтобы газ зазря не уходил, если все действительно так плохо как Шольц говорит). На самом деле врет, вражина, как дышит! У него хранилища переполнены российским газом. Мне кажется эти люди (европейские, да и американские тоже, с позволения сказать, политики) в принципе не умеют говорить правду, че ни скажут - все вранье, причём шитое белыми нитками. И что касается высоких цен. Насколько я помню, Норвегия, у которой тоже Европа закупается газом, попросту решила подзаработать на своих "братьях" по союзу и взвинтила цены, воспользовавшись ситуацией, которую создали политики, включая самого Шольца, отказавшись от нормальных торговых отношений с Россией
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15 час.
Александр Свитайло
Блин, да пусть заголовки своих газет посмотрят за тот период, где европейские страны, включая и Германию, одна за другой гордо заявляли, что отказываются от закупок российского "недемократического" газа
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10 час.
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