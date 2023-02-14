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Джейлен Брансон набрал 40 очков и 5 передач, «Нью-Йорк» прервал серию из 9 поражений в матчах с «Бруклином»

Джейлен Брансон набрал 40 очков и 5 передач, «Нью-Йорк» прервал серию из 9 поражений в матчах с «Бруклином»

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлен Брансон помог команде добиться победы в дерби с «Бруклином» (124:106).

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