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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле думают над тем, как избежать пробок на новой развязке

В Барнауле думают над тем, как избежать пробок на новой развязке

Здесь уже перенесли коммуникации, забетонировали все 94 буронабивные сваи на трех путепроводах, возвели тела семи опор металлического путепровода Власти Барнаула думают над тем, как избежать пробок на транспортной развязке на Змеиногорском тракте.

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