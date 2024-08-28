Рыночная стоимость токенов ИИ и больших данных выросла на 79,7%

Криптовалютные проекты на основе искусственного интеллекта и больших данных испытали заметный скачок рыночной стоимости на 79,7% за три недели, что свидетельствует о возобновлении оптимизма среди криптоинвесторов.
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