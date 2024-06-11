Названы сроки строительства новой дороги от Москвы до Владимирской области

Напомним, ранее стало известно, что по поручению губернатора Московской области совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры подмосковного региона была начата работа над реализацией проекта строительства автодороги «Черусти - Уршельский».
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