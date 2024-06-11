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Владимирские новости

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Названы сроки строительства новой дороги от Москвы до Владимирской области

Названы сроки строительства новой дороги от Москвы до Владимирской области

Напомним, ранее стало известно, что по поручению губернатора Московской области совместно с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры подмосковного региона была начата работа над реализацией проекта строительства автодороги «Черусти - Уршельский».

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