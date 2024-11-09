Состоялся релиз 4X-стратегии ZEPHON — игроки от нее в восторге Proxy Studios сообщила о...

Состоялся релиз 4X-стратегии ZEPHON — игроки от нее в восторгеProxy Studios сообщила о релизе своей новой 4X-стратегии ZEPHON, отправляющей игроков в далекое будущее, в котором человечеству предстоит любыми доступными способами выжить в постапокалиптическом мире.