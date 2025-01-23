Очередная дикая история с участием мигрантов случилась в Приморье. Девушка из Владивостока рассказала, как стала жертвой грязных домогательств со стороны друга таксиста, который вёз её из деревни в город.
Было очень гадко, пыталась выпрыгнуть из машины: В Приморье пассажирку такси едва не изнасиловал мигрант
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Опять к Бастрыкину. наши полицаи-колокольчики видимо все язычки потеряли.
Ответить
21 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. работу чиновников должен оценивать ТОЛЬКО САМ НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника. полицаи! опять обкурились наркоты и не хотите работать!
Ответить
19 час.
Свежие комментарии