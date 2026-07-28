Газ, свет и вода без шока для кошелька

Газ, электричество и вода стали одним из главных аргументов в пользу жизни в России Экономические показатели государства чаще всего обсуждают через объем внутреннего валового продукта, экспорт или уровень инфляции.
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