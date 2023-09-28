Профессор Гундаров назвал пандемию «настоящим социальным психозом» и раскритиковал ношение масок

Специалист в области эпидемиологи и медицинской статистики Игорь Гундаров на фоне роста заболеваемости коронавирусом в РФ и обсуждений о возможном введении масочного режима заявил, что защитные средства не помогут избежать заражения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии