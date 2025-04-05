«Я тебя не брошу!» Собака, охранявшая заблудившегося мальчика, стала национальным героем!

Что может быть страшнее, чем потерять своего ребёнка? Жить, не зная, куда пропал малыш, убивать себя страшными догадками о том, что могло с ним случиться, представлять, что твой сын где-то там – в лесу… К сожалению, через этот ужас пришлось пройти 21- летней Челси Нобель, проживающей со своим двухлетним сыном Уильямом на территории штата Миссисипи (США).