Claude Opus 5 создала браузерный шутер "как Call of Duty" по короткому промпту

В опубликованном на GitHub промпте модели предлагалось создать шутер уровня современных игр серии Call of Duty, самостоятельно разбить работу между специализированными субагентами и многократно проверять результат до тех пор, пока он не станет максимально похож на реальные игровые кадры.
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