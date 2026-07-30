Хайтек+
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Хайтек+

24 подписчика

Claude Opus 5 создала браузерный шутер "как Call of Duty" по короткому промпту

Claude Opus 5 создала браузерный шутер "как Call of Duty" по короткому промпту

В опубликованном на GitHub промпте модели предлагалось создать шутер уровня современных игр серии Call of Duty, самостоятельно разбить работу между специализированными субагентами и многократно проверять результат до тех пор, пока он не станет максимально похож на реальные игровые кадры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии