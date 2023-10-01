Аксёнов: Уважение к старшим — признак здорового общества

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил россиян с Международным днём пожилых людей. «Уважение к старшим — признак нравственно здорового общества, одна из главных традиционных ценностей всех народов нашей страны.
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