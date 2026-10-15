Смертную казнь за убийство пожарных потребовал ввести президент США Дональд Трамп, обращаясь к генеральнму прокурору Тодду Бланшу, 16 октября сообщила пресс-служба Белого дома.
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