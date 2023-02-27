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Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали минеральные удобрения, повышающие урожайность пшеницы на 27,4%

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали минеральные удобрения, повышающие урожайность пшеницы на 27,4%

﻿﻿Сотрудники Томского политехнического университета (ТПУ) разработали минеральное удобрение, повышающее урожайность пшеницы на 27,4%.

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