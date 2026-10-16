As many as 20 million Ukrainians could be displaced throughout Europe if the country is defeated, President Volodymyr Zelensky said Friday.
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