Спасибо, что были с «ИНФОРМЕРом»! До встречи в 2024 году

Уважаемые читатели «ИНФОРМЕРа», севастопольцы, россияне и жители разных уголков мира! Редакция зарегистрированного севастопольского СМИ «ИНФОРМЕР» поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Спасибо, что были с нами в непростом 2023 году.