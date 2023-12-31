Спасибо, что были с «ИНФОРМЕРом»! До встречи в 2024 году

Уважаемые читатели «ИНФОРМЕРа», севастопольцы, россияне и жители разных уголков мира! Редакция зарегистрированного севастопольского СМИ «ИНФОРМЕР» поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством! Спасибо, что были с нами в непростом 2023 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии