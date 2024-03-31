360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 281 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Козлов
    Вот поэтому не может быть и речи о свободной продаже оружия.«78.ru»: в Петерб...
  • Татьяна Бобылева
    Чокнутая она? Профессор и чокнутая?Профессор УрФУ по...
  • Виктор Александров
    И я буду не рад российским и белорусским спортсменам на Олимпийских играх под белым флагом. Можно ли себе представить...Захарова пригрози...

Захарова пригрозила «штурмом» мэрии Парижа после слов Идальго об олимпийцах

Захарова пригрозила «штурмом» мэрии Парижа после слов Идальго об олимпийцах

Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что во французской столице «не будут рады» участникам Олимпиады из России и Белоруссии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВА
Виктор Александров
И я буду не рад российским и белорусским спортсменам на Олимпийских играх под белым флагом. Можно ли себе представить, что при товарище Сталине было возможно выступление русских спортсменов под белым флагом капитуляции и предательства, а не под знаменем Победы? Сталин же говорил, что если нас враги ругают, то это значит, что мы всё желаем правильно. А тут нам вообще печеньки за верность дают! Возьмёте? «Спортсменам из России» предложили, ещё давно, выступить на олимпиаде под белым флагом позора и предательства, и они прогнулись! И в этой позиции их Запад имеет по полной программе. Поэтому я поддерживаю мэра Парижа в отношении предателей. И поздравляю французов с 210 годовщиной взятия Парижа русской армией! Красивый город, был, до &quot;Париж-сити&quot;. А Маша Захарова (не я лишил её отчества) будет рада? Будет рада «спортсменам из России» под белым флагом измены и предательства? А я то думал, что она – приличный человек! Прогнутся, спортс-мены, вместе с другими предателям по глупости, ещё раз. Таких и гнут. А кто-то за них проливает кровь на СВО. А кто-то перечисляет туда избытки своих пиастров. … Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх