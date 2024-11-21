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Жёсткий контроль въезда, а экзамены устно и под запись: Володин обратился к правительству по противодействию нелегальной миграции

Жёсткий контроль въезда, а экзамены устно и под запись: Володин обратился к правительству по противодействию нелегальной миграции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к правительству по вопросу противодействия нелегальной миграции.

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