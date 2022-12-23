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«Ахмат – сила». Чимаев отреагировал на стердаун сына Кадырова перед ACA 150

«Ахмат – сила». Чимаев отреагировал на стердаун сына Кадырова перед ACA 150

Шведский боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев прокомментировал дуэль взглядов сына главы Чечни Рамзана Кадырова Эли в преддверии его дебюта в ММА.

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