REUTERS Три судна подорвались на минах западнее Ормузского пролива, на них начался пожар. Об этом 22 октября сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Корпуса стражей Исламской революции Ирана.
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