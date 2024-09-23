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Во благо нашего миролюбивого народа

Во благо нашего миролюбивого народа

Добрый день, дорогие друзья, мы тут подумали, что если всё-таки в следующие лет десять-двадцать ещё какой-нибудь сосед, ближний или не очень, слетит с катушек, решит вооружиться и полезть с нами бутылку – то надо всё делать иначе.

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Комментарии
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Irina Valeitenok
• Когда ж духовные убьют всех бездуховных? /Ольга Арефьева/
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6 час.
М
Мария
Не до шуток. Война перешла на нашу территорию, погибают наши мирные люди.....парни в окопах..... Нет настроения смеяться и шутить.
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2 час.
Владимир Балаев
Те, кто беспрерывно развязывали войны, и уже привыкли что кто то страдает вдалеке и к ним не прилетит, должны почувствовать насколько близко приставлено дуло к виску...  Они заигрались, и не чувствуют опасности, и это самое опасное - ничего не стоит им развязать большую бойню нам... А так как реально, именно США владеют всеми еврошавками, япончатами, и другими унтерменьшами, включая укрофашистов, то именно у них должен появиться болевой шок...  Чтобы не было желания укусить
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19 мин.

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