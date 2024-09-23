Во благо нашего миролюбивого народа

Владимир Балаев

Те, кто беспрерывно развязывали войны, и уже привыкли что кто то страдает вдалеке и к ним не прилетит, должны почувствовать насколько близко приставлено дуло к виску... Они заигрались, и не чувствуют опасности, и это самое опасное - ничего не стоит им развязать большую бойню нам... А так как реально, именно США владеют всеми еврошавками, япончатами, и другими унтерменьшами, включая укрофашистов, то именно у них должен появиться болевой шок... Чтобы не было желания укусить