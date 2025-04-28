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Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде

Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде 27 апреля обыграла Дарью Касаткину, которая на игре представляла интересы Австралии.

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