Россиянка Александрова вышла в четвертый круг теннисного турнира WTA в Мадриде

Российская теннисистка Екатерина Александрова в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде 27 апреля обыграла Дарью Касаткину, которая на игре представляла интересы Австралии.
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