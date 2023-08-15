Ухмылка пропала с лиц Запада и НАТО после недавних действий Путина

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лина любимцева

А с ними ни общаться, ни договариваться нельзя. Подписывали "минские соглашения" и Меркель, и Олланд, И ЗНАЛИ, что ничего исполняться не будет!! И не исполнялось. Но снова и снова собирались, "обсуждали" и что-то там произносили "о прекращении огня и соблюдении договоренностей". ЛЖИВЫЕ НАСКВОЗЬ!! И если я еще хоть немного уважала Ангелу Меркель как разумного человека, то сейчас я ее глубоко презираю. Остальные там на Западе не лучше ее. Такие же подлюки.