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Ухмылка пропала с лиц Запада и НАТО после недавних действий Путина

Ухмылка пропала с лиц Запада и НАТО после недавних действий Путина

В эпоху перемен и неопределенности, снова обостряется внимание мировой общественности к динамике взаимоотношений между Россией и Западом.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
А с ними ни общаться, ни договариваться нельзя. Подписывали &quot;минские соглашения&quot; и Меркель, и Олланд, И ЗНАЛИ, что ничего исполняться не будет!! И не исполнялось.  Но снова и снова собирались, &quot;обсуждали&quot; и что-то там произносили &quot;о прекращении огня и соблюдении договоренностей&quot;. ЛЖИВЫЕ НАСКВОЗЬ!! И если я еще хоть немного уважала Ангелу Меркель как разумного человека, то сейчас  я ее глубоко презираю. Остальные там на Западе не лучше ее. Такие же подлюки.
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